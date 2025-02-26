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Лучший снайпер «Авангарда» Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске

Лучший снайпер «Авангарда» Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске. Форвард не играл с 29 января из-за перелома лицевых костей после попадания шайбы. Буше стал автором победного гола в овертайме с «Витязем» (4:3 ОТ) в первом матче после возвращения от травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4)     2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4)     2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4)     2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5)     3:3 Савчик – 54:36 (5x5)     4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)    

«В защитной маске не играл с юниорского уровня. Конечно, очень непривычно в ней, играть в ней ещё порядка восьми недель», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем сезоне канадский нападающий Рид Буше в 43 встречах набрал 38 очков — забросил 23 шайбы и отдал 15 результативных передач.

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