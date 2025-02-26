«Ненавижу такие игры». Разин назвал сложности матчей с аутсайдерами

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что ненавидит игры, где команду сложно настроить на матч с аутсайдером. Магнитогорская команда обыграла «Барыс» со счётом 4:1.
«Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумать, чтобы настроить команду. Единственный плюс — дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ и влились в обстановку. По броскам мы проиграли, по времени в атаке выиграли совсем чуть-чуть. Играли медленно, очень много пауз. Темпа игры не было. Много хоккеистов, которые просто вылетели из-за того, что им играть неинтересно.
Фёдоров в первом звене — это попытка встряхнуть хоккеистов, чтобы они должным образом настроились на игру. Взять второе звено Джозефса: в прошлом матче они сделали игру, забили важные голы, а сегодня просто не хотели играть. Но сыграли те ребята, которым представилось время. Зернов после разговоров сегодня отыграл нормально, на четыре с плюсом. Его хорошие действия привели к решающим голом», – цитирует Разина пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2025
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