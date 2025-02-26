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«Ненавижу такие игры». Разин назвал сложности матчей с аутсайдерами

«Ненавижу такие игры». Разин назвал сложности матчей с аутсайдерами
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что ненавидит игры, где команду сложно настроить на матч с аутсайдером. Магнитогорская команда обыграла «Барыс» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 18:56 (5x4)     2:0 Пресс (Рендулич, Зернов) – 31:55 (5x5)     3:0 Осипович (Зернов) – 33:01 (5x5)     4:0 Джонсон (Петунин, Пресс) – 42:57 (5x4)     4:1 Симонов (Кайыржан, Хохлов) – 57:42 (5x5)    

«Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумать, чтобы настроить команду. Единственный плюс — дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ и влились в обстановку. По броскам мы проиграли, по времени в атаке выиграли совсем чуть-чуть. Играли медленно, очень много пауз. Темпа игры не было. Много хоккеистов, которые просто вылетели из-за того, что им играть неинтересно.

Фёдоров в первом звене — это попытка встряхнуть хоккеистов, чтобы они должным образом настроились на игру. Взять второе звено Джозефса: в прошлом матче они сделали игру, забили важные голы, а сегодня просто не хотели играть. Но сыграли те ребята, которым представилось время. Зернов после разговоров сегодня отыграл нормально, на четыре с плюсом. Его хорошие действия привели к решающим голом», – цитирует Разина пресс-служба клуба.

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