Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 26 февраля 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 26 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 3
Рубин
Тюмень
0:1 Бусаров (Назаров) – 04:03 (5x5)     0:2 Стихановский (Давыдов, Бобылёв) – 07:57 (5x5)     1:2 Пластинин (Галиаскаров, Юшкевич) – 37:40 (5x5)     1:3 Попугаев – 49:36 (5x5)     2:3 Зенчиков (Михасёнок) – 59:28 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Торос
Нефтекамск
1:0 Климов (Уткин, Гришин) – 42:14 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Чесноков (Кирсанов, Свищёв) – 14:28 (5x4)     1:1 Протапович (Баранов, Корчагин) – 17:41 (5x5)     1:2 Гиматов – 42:46 (5x5)     1:3 Перескоков – 58:12 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
0 : 4
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Спиценко (Шварёв, Веряев) – 13:13 (5x5)     0:2 Емец (Елизаров, Угольников) – 24:25 (5x5)     0:3 Шварёв (Шутов) – 42:52 (5x5)     0:4 Цыбин (Козлов, Беляев) – 51:08 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Химик
Воскресенск
0:1 Кровяков (Чезганов, Костенко) – 09:13 (5x4)     1:1 Лапшин (Шипов, Теряев) – 18:43 (5x4)     1:2 Ткаченко (Пивчулин) – 21:35 (5x4)     2:2 Зарипов (Жураков, Воронин) – 44:39 (5x5)     2:3 Ткаченко (Усманов, Пивчулин) – 50:11 (5x5)     3:3 Мальцев (Локтев, Мясищев) – 56:15 (5x5)     4:3 Петров – 60:35 (3x3)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Комментарии
Новости. ВХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android