Результаты матчей ВХЛ на 26 февраля 2025 года
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Сегодня, 26 февраля, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 3
Рубин
Тюмень
0:1 Бусаров (Назаров) – 04:03 (5x5) 0:2 Стихановский (Давыдов, Бобылёв) – 07:57 (5x5) 1:2 Пластинин (Галиаскаров, Юшкевич) – 37:40 (5x5) 1:3 Попугаев – 49:36 (5x5) 2:3 Зенчиков (Михасёнок) – 59:28 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Торос
Нефтекамск
1:0 Климов (Уткин, Гришин) – 42:14 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Чесноков (Кирсанов, Свищёв) – 14:28 (5x4) 1:1 Протапович (Баранов, Корчагин) – 17:41 (5x5) 1:2 Гиматов – 42:46 (5x5) 1:3 Перескоков – 58:12 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
0 : 4
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Спиценко (Шварёв, Веряев) – 13:13 (5x5) 0:2 Емец (Елизаров, Угольников) – 24:25 (5x5) 0:3 Шварёв (Шутов) – 42:52 (5x5) 0:4 Цыбин (Козлов, Беляев) – 51:08 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Химик
Воскресенск
0:1 Кровяков (Чезганов, Костенко) – 09:13 (5x4) 1:1 Лапшин (Шипов, Теряев) – 18:43 (5x4) 1:2 Ткаченко (Пивчулин) – 21:35 (5x4) 2:2 Зарипов (Жураков, Воронин) – 44:39 (5x5) 2:3 Ткаченко (Усманов, Пивчулин) – 50:11 (5x5) 3:3 Мальцев (Локтев, Мясищев) – 56:15 (5x5) 4:3 Петров – 60:35 (3x3)
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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