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Результаты матчей МХЛ на 26 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 26 февраля 2025 года
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Сегодня, 26 февраля, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Академия Михайлова
Тульская область
0:1 Борин (Фёдоров, Шутяев) – 11:00 (5x5)     0:2 Городецкий (Балезин, Рябышев) – 26:26 (5x5)     1:2 Шахматов (Петров, Асатуров) – 34:36 (5x5)     1:3 Брынцев (Ермаков, Мазур) – 40:17 (4x5)     2:3 Шерстнев (Новак) – 43:54 (5x4)     2:4 Кабуров – 58:18 (5x5)     2:5 Ермаков (Брынцев) – 59:04 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
1 : 4
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 Корчагин (Кравченко, Кажибеков) – 14:15 (5x4)     1:1 Ларичев (Карташов, Шанаурин) – 19:10 (5x5)     1:2 Ларионов (Яновский) – 19:53 (5x5)     1:3 Кочетков (Мешков) – 57:30 (5x4)     1:4 Кочетков (Мешков) – 59:53 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Красная Армия
Москва
0:1 Порошков (Филиппов) – 14:27 (5x5)     1:1 Рахимов (Голиков, Калинин) – 28:43 (5x5)     1:2 Фролов (Паутов, Соловьёв) – 36:22 (5x5)     1:3 Соловьёв (Елсуков) – 54:05 (5x4)     1:4 Елсуков (Соловьёв) – 59:30 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
9 : 1
Динамо-Шинник
Бобруйск
1:0 Нугманов (Капчук, Ремезовский) – 04:07 (5x5)     2:0 Поляков – 06:56 (4x5)     2:1 Ладутько (Шидловский) – 16:04 (5x5)     3:1 Сураев (Ремезовский) – 18:40 (5x4)     4:1 Анацкий (Корнилов, Грахов) – 22:44 (5x5)     5:1 Капчук (Нугманов) – 27:49 (5x5)     6:1 Грахов – 29:35 (5x5)     7:1 Лутфуллин (Недопёкин, Сураев) – 35:06 (5x5)     8:1 Сельдемиров (Кузьмин, Поляков) – 52:05 (5x5)     9:1 Грахов (Андрейченко, Анацкий) – 59:59 (5x5)    

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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