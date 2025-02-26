Карбери предположил, не против ли Овечкин побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что вряд ли российский нападающий Александр Овечкин захочет побить рекорд Уэйна Гретцки голом в пустые ворота.

«Я ещё не говорил с Ови об этом, но предполагаю, когда дойдёт до этого момента, не думаю, что он захочет побить рекорд голом в пустые ворота.

Мы бы хотели, чтобы установление рекорда произошло в домашнем матче, однако вы не можете это подстроить. Не считает, что в этом есть смысл. Это случится там, где случится. К сожалению, мы играем много выездных матчей в апреле в концовке сезона», — цитирует Карбери Daily Faceoff.

Напомним, Овечкин удерживает рекорд НХЛ по количеству голов в пустые ворота (64). До установления нового рекорда по голам в НХЛ Александру осталось забросить 12 шайб.