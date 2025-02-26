DailyFaceoff: против «Тампы» нельзя ставить, пока Василевский играет на элитном уровне

Журналисты Тайлер Яремчук и Фрэнк Серавалли отметили прогресс в игре голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и его возвращение на прежний элитный уровень игры.

«Посмотрите, что делает Василевский в этом сезоне. В те вечера, когда команда играет плохо, он способен в одиночку выигрывать хоккейные матчи, которые в прошлом году, после операции он не мог выиграть. Теперь, когда он вернулся и выглядит как настоящий элитный вратарь, мне было бы некомфортно делать ставки против них в любой серии из семи матчей», — цитирует Яремчука DailyFaceoff.

«Мне тоже. Раньше «Большой Кот» не был большой угрозой, а теперь стал. Это своего рода удивительная часть некоторых команд, с которыми «Тампа» столкнулась в последние годы. В некоторых сериях Василевский фактически был обыгран. Если он действительно снова выступает на этом элитном уровне, как можно делать ставки против «Тампы»? — цитирует Серавалли DailyFaceoff.

В текущем сезоне Василевский одержал 27 побед в 45 матчах с процентом отражённых бросков 92,1%.