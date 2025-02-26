Олимпийский чемпион Пашков: СКА будет трудно успешно выступить в плей-офф
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Бывший вратарь, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков оценил разгромную победу «Спартака» над СКА и заявил, что в плей-офф петербургскому клубу будет сложно показать хороший результат.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
«Я думаю, что на сегодняшний день «Спартак» выглядит сильнее СКА. Питерская команда может собраться на один-два матча, но успешно выступить в плей-офф ей будет трудно, если не невозможно. Это показывает весь ход чемпионата», — цитирует Пашкова ТАСС.
На данный момент СКА провёл 59 матчей и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб является одним из лидеров сезона по пропущенным шайбам и чередует победы с поражениями.
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