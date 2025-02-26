Олимпийский чемпион Пашков: СКА будет трудно успешно выступить в плей-офф

Бывший вратарь, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков оценил разгромную победу «Спартака» над СКА и заявил, что в плей-офф петербургскому клубу будет сложно показать хороший результат.

«Я думаю, что на сегодняшний день «Спартак» выглядит сильнее СКА. Питерская команда может собраться на один-два матча, но успешно выступить в плей-офф ей будет трудно, если не невозможно. Это показывает весь ход чемпионата», — цитирует Пашкова ТАСС.

На данный момент СКА провёл 59 матчей и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб является одним из лидеров сезона по пропущенным шайбам и чередует победы с поражениями.