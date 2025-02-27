«Было ужасно, сами вырыли себе яму». Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Калгари»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

«Это было ужасно. Первый период был самым плохим периодом, который мы играли за весь год. Мы сами вырыли себе яму», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. «Калгари», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 26 февраля.

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