Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Калгари»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение столичной команды в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3).

«В первом периоде у нас не было должной энергии. Соперник вырвался вперёд, мы старались отыграться. Мы провели добротный второй период, но не забили, вратарь соперника хорошо играл. Мы пытались давить, но они играли умно, блокировали броски. Надо было лучше начинать матч», — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Отметим, единственную шайбу в этой встрече забросил 39-летний капитан «столичных» Овечкин.

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