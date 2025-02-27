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Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Калгари»

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Калгари»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение столичной команды в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«В первом периоде у нас не было должной энергии. Соперник вырвался вперёд, мы старались отыграться. Мы провели добротный второй период, но не забили, вратарь соперника хорошо играл. Мы пытались давить, но они играли умно, блокировали броски. Надо было лучше начинать матч», — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Отметим, единственную шайбу в этой встрече забросил 39-летний капитан «столичных» Овечкин.

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