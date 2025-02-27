Александр Овечкин высказался о достижении 30 голов в 19 сезонах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», капитан столичной команды Александр Овечкин рассказал о своём достижении в 30 заброшенных шайб в 19 сезонах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
«Откуда такая стабильность, что я 19-й раз забиваю не менее 30 голов за сезон? Партнёры проделывают хорошую работу, выводят меня на бросок. Мне остаётся только завершить атаку. Думаю, сегодня вратарь думал, что я сделаю передачу на Уилли (Тома Уилсона. — Прим. «Чемпионата»). А я решил бросить, и шайба зашла в ворота», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.
Напомним, в последней игре регулярного чемпионата НХЛ столичная команда потерпела домашнее поражение от «Калгари Флэймз» (1:3).
Главные рекорды Александра Овечкина:
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