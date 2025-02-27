Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин высказался о достижении 30 голов в 19 сезонах НХЛ

Александр Овечкин высказался о достижении 30 голов в 19 сезонах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», капитан столичной команды Александр Овечкин рассказал о своём достижении в 30 заброшенных шайб в 19 сезонах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«Откуда такая стабильность, что я 19-й раз забиваю не менее 30 голов за сезон? Партнёры проделывают хорошую работу, выводят меня на бросок. Мне остаётся только завершить атаку. Думаю, сегодня вратарь думал, что я сделаю передачу на Уилли (Тома Уилсона. — Прим. «Чемпионата»). А я решил бросить, и шайба зашла в ворота», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата НХЛ столичная команда потерпела домашнее поражение от «Калгари Флэймз» (1:3).

Материалы по теме
Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Калгари»

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android