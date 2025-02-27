Александр Овечкин высказался о достижении 30 голов в 19 сезонах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», капитан столичной команды Александр Овечкин рассказал о своём достижении в 30 заброшенных шайб в 19 сезонах НХЛ.

«Откуда такая стабильность, что я 19-й раз забиваю не менее 30 голов за сезон? Партнёры проделывают хорошую работу, выводят меня на бросок. Мне остаётся только завершить атаку. Думаю, сегодня вратарь думал, что я сделаю передачу на Уилли (Тома Уилсона. — Прим. «Чемпионата»). А я решил бросить, и шайба зашла в ворота», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата НХЛ столичная команда потерпела домашнее поражение от «Калгари Флэймз» (1:3).

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Главные рекорды Александра Овечкина: