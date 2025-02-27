Нападающий «Калгари»: Овечкин делает невероятные вещи

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэтт Коронато высказался о голе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Он, безусловно, делает невероятные вещи. Очевидно, когда играешь против него, то, не хочешь этого видеть, но определенно круто смотреть на это в течение всего сезона», — приводит слова Коронато NBC News.

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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