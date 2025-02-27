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Нападающий «Калгари»: Овечкин делает невероятные вещи

Нападающий «Калгари»: Овечкин делает невероятные вещи
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Нападающий «Калгари Флэймз» Мэтт Коронато высказался о голе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«Он, безусловно, делает невероятные вещи. Очевидно, когда играешь против него, то, не хочешь этого видеть, но определенно круто смотреть на это в течение всего сезона», — приводит слова Коронато NBC News.

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Всего в карьере в НХЛ на счету россиянина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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