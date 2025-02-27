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Оттава Сенаторз — Виннипег Джетс, результат матча 27 февраля 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025

Лидер НХЛ «Виннипег» обыграл «Оттаву», продлив победную серию до 11 матчей
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 февраля мск, на льду «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс», победу в котором одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Элерс) – 07:46     0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Шайфли) – 09:03     0:3 Коннор (Виларди, Демело) – 28:04     1:3 Шабо (Штюцле) – 28:53     1:4 Шайфли (Коннор) – 57:04    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Марк Шайфли и Коул Перфетти, а также американские форварды Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. Форвард Владислав Наместников не отличился заброшенными шайбами

В составе «Оттавы» единственный гол забил канадский защитник Тома Шабо. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

Таким образом, «Джетс» одержали 11-ю победу подряд в текущем сезоне регулярки, став первым клубом этого розыгрыша, которому покорилась такая длинная победная серия.

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