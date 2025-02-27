Лидер НХЛ «Виннипег» обыграл «Оттаву», продлив победную серию до 11 матчей

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Сегодня, в ночь с 26 на 27 февраля мск, на льду «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс», победу в котором одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Марк Шайфли и Коул Перфетти, а также американские форварды Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. Форвард Владислав Наместников не отличился заброшенными шайбами

В составе «Оттавы» единственный гол забил канадский защитник Тома Шабо. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

Таким образом, «Джетс» одержали 11-ю победу подряд в текущем сезоне регулярки, став первым клубом этого розыгрыша, которому покорилась такая длинная победная серия.