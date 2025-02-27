«Виннипег» увеличил отрыв от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ
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Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» увеличил до трёх очков отрыв в сводной таблице лиги от возглавляющего Восточную конференцию «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Элерс) – 07:46 0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Шайфли) – 09:03 0:3 Коннор (Виларди, Демело) – 28:04 1:3 Шабо (Штюцле) – 28:53 1:4 Шайфли (Коннор) – 57:04
В ночь с 26 на 27 февраля мск «Виннипег» нанёс выездное поражение «Оттаве Сенаторз» (4:1) и набрал 87 очков в 59 матчах. У «Вашингтона», который днём ранее уступил на своей площадке «Калгари Флэймз» (1:3) с голом российского нападающего Александра Овечкина, осталось 84 очка после 58 игр.
Следующий матч оба претендента на Президентский кубок проведут в ночь с 27 на 28 февраля мск. «Джетс» сыграют на выезде с «Нэшвилл Предаторз», «Кэпиталз» принимают на своём льду «Сент-Луис Блюз».
Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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