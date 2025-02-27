«Виннипег» увеличил отрыв от «Вашингтона» во главе сводной таблицы НХЛ

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» увеличил до трёх очков отрыв в сводной таблице лиги от возглавляющего Восточную конференцию «Вашингтон Кэпиталз».

В ночь с 26 на 27 февраля мск «Виннипег» нанёс выездное поражение «Оттаве Сенаторз» (4:1) и набрал 87 очков в 59 матчах. У «Вашингтона», который днём ранее уступил на своей площадке «Калгари Флэймз» (1:3) с голом российского нападающего Александра Овечкина, осталось 84 очка после 58 игр.

Следующий матч оба претендента на Президентский кубок проведут в ночь с 27 на 28 февраля мск. «Джетс» сыграют на выезде с «Нэшвилл Предаторз», «Кэпиталз» принимают на своём льду «Сент-Луис Блюз».

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»