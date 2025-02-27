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Колорадо Эвеланш — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 27 февраля 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 08:54     2:0 Маккиннон (Нечас, Макар) – 42:57 (pp)     2:1 Хьюз (Хьюз) – 48:28     3:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 54:14 (pp)     4:1 Миттельштадт (Друен, Колтон) – 56:40     5:1 О'Коннор (Келли, Вуд) – 58:18    

Главным героем матча стал лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Ещё по голу за «Эвеланш» на свой счёт записали Арттури Лехконен, Кейси Миттельштадт и Логан О'Коннор. Форвард Мартин Нечас отметился тремя результативными передачами. Единственную шайбу в составе «Нью-Джерси» забросил Джек Хьюз. Отметим, что в этом матче состоялось возвращение российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина после травмы, полученной 31 декабря 2024 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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