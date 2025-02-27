Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Главным героем матча стал лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Ещё по голу за «Эвеланш» на свой счёт записали Арттури Лехконен, Кейси Миттельштадт и Логан О'Коннор. Форвард Мартин Нечас отметился тремя результативными передачами. Единственную шайбу в составе «Нью-Джерси» забросил Джек Хьюз. Отметим, что в этом матче состоялось возвращение российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина после травмы, полученной 31 декабря 2024 года.

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