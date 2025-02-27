НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 февраля

27 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (4:1) и увеличил до трёх очков отрыв в сводной таблице лиги от возглавляющего Восточную конференцию «Вашингтон Кэпиталз».

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Отметим, что в этом матче состоялось возвращение российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина после травмы, полученной 31 декабря 2024 года.