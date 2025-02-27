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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 февраля
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27 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (4:1) и увеличил до трёх очков отрыв в сводной таблице лиги от возглавляющего Восточную конференцию «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Элерс) – 07:46     0:2 Эпплтон – 09:03     0:3 Коннор (Виларди, Демело) – 28:04     1:3 Шабо (Штюцле) – 28:53     1:4 Шайфли (Коннор) – 57:04    

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Отметим, что в этом матче состоялось возвращение российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина после травмы, полученной 31 декабря 2024 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 08:54     2:0 Маккиннон (Нечас, Макар) – 42:57 (pp)     2:1 Хьюз (Хьюз) – 48:28     3:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 54:14 (pp)     4:1 Миттельштадт (Друен, Колтон) – 56:40     5:1 О'Коннор (Келли, Вуд) – 58:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Форборт) – 09:56     0:2 Гарланд (Хитил, Джошуа) – 33:07 (pp)     1:2 Кемпе (Гавриков, Байфилд) – 49:16     2:2 Фёгеле (Спенс, Муврар) – 54:01     2:3 Гарланд (Хьюз, Хитил) – 64:26    
Комментарии
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