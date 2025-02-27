Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Ванкувером»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Отметим, что до 50-й минуты «Ванкувер» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Нильс Хёгландер и Конор Гарланд. «Кингз» усилили давление на ворота гостей в третьем периоде и смогли сравнять счёт — голы на свой счёт записали Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле. Результативной передачей отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Победный гол в овертайме забил Гарланд, оформивший дубль.