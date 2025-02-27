Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Ванкувером»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Форборт) – 09:56 0:2 Гарланд (Хитил, Джошуа) – 33:07 (pp) 1:2 Кемпе (Гавриков, Байфилд) – 49:16 2:2 Фёгеле (Спенс, Муврар) – 54:01 2:3 Гарланд (Хьюз, Хитил) – 64:26
Отметим, что до 50-й минуты «Ванкувер» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Нильс Хёгландер и Конор Гарланд. «Кингз» усилили давление на ворота гостей в третьем периоде и смогли сравнять счёт — голы на свой счёт записали Адриан Кемпе и Уоррен Фёгеле. Результативной передачей отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Победный гол в овертайме забил Гарланд, оформивший дубль.
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