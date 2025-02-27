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Расписание матчей КХЛ на 27 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 27 февраля 2025 года
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Сегодня, 27 февраля, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 76 очков после 58 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 75 очков в 58 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 79 очков в 58 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 матчах.

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