Расписание матчей КХЛ на 27 февраля 2025 года

Сегодня, 27 февраля, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 76 очков после 58 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 75 очков в 58 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 79 очков в 58 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 матчах.
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