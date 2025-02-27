Защитник «Чикаго»: мы находимся на дне уже четыре года и не прогрессируем

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс заявил, что команде так и не удалось добиться прогресса по ходу сезона. Ранее игрок обороны запросил обмен из клуба, чтобы получить шанс выиграть Кубок Стэнли.

«Сейчас мы опять та же команда, что и в первом матче сезона. Очевидно, нам так и не удалось стать лучше. Из-за этого мы не выигрываем достаточно матчей. Мы находимся на дне турнирной таблицы уже четвёртый сезон подряд», – цитирует Джонса ESPN.

Джонс в текущем сезоне провёл 41 матч, в которых набрал 27 очков — забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-16». Всего в НХЛ на счету защитника 432 (97+335) очка в 838 матчах.