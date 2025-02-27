Маккиннон — четвёртый игрок в истории франшизы «Колорадо» с шестью 90+ очковыми сезонами
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и первым в сезоне достиг отметки в 90 набранных очков (шестой раз за карьеру).
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 08:54 2:0 Маккиннон (Нечас, Макар) – 42:57 (pp) 2:1 Хьюз (Хьюз) – 48:28 3:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 54:14 (pp) 4:1 Миттельштадт (Друен, Колтон) – 56:40 5:1 О'Коннор (Келли, Вуд) – 58:18
Это шестой сезон в карьере Маккиннона, когда он набирает минимум 90 очков. До Натана только трое игроков франшизы набирали минимум 90 очков за одну регулярку в шести и более сезонах: Джо Сакик (9 сезонов), Петер Штястны (7) и Мишель Гуле (6).
Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. На втором месте расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (87 очков). Тройку лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (85 очков).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
10:10
-
09:45
-
09:00
-
08:47
-
08:11
-
07:07
-
05:46
-
04:50
-
04:30
-
03:53
-
03:37
- 26 февраля 2025
-
23:00
-
22:35
-
22:05
-
18:37
-
18:20
-
17:30
-
15:13
-
14:50
-
13:17
-
12:55
-
12:02
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
09:41
-
09:33
-
09:10
-
09:08
-
09:06
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:14
-
08:05