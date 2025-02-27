Маккиннон — четвёртый игрок в истории франшизы «Колорадо» с шестью 90+ очковыми сезонами

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и первым в сезоне достиг отметки в 90 набранных очков (шестой раз за карьеру).

Это шестой сезон в карьере Маккиннона, когда он набирает минимум 90 очков. До Натана только трое игроков франшизы набирали минимум 90 очков за одну регулярку в шести и более сезонах: Джо Сакик (9 сезонов), Петер Штястны (7) и Мишель Гуле (6).

Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. На втором месте расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (87 очков). Тройку лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (85 очков).