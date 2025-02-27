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Маккиннон — четвёртый игрок в истории франшизы «Колорадо» с шестью 90+ очковыми сезонами

Маккиннон — четвёртый игрок в истории франшизы «Колорадо» с шестью 90+ очковыми сезонами
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и первым в сезоне достиг отметки в 90 набранных очков (шестой раз за карьеру).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 08:54     2:0 Маккиннон (Нечас, Макар) – 42:57 (pp)     2:1 Хьюз (Хьюз) – 48:28     3:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 54:14 (pp)     4:1 Миттельштадт (Друен, Колтон) – 56:40     5:1 О'Коннор (Келли, Вуд) – 58:18    

Это шестой сезон в карьере Маккиннона, когда он набирает минимум 90 очков. До Натана только трое игроков франшизы набирали минимум 90 очков за одну регулярку в шести и более сезонах: Джо Сакик (9 сезонов), Петер Штястны (7) и Мишель Гуле (6).

Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. На втором месте расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (87 очков). Тройку лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (85 очков).

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