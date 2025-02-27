Расписание матчей ВХЛ на 27 февраля 2025 года

Сегодня, 27 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался ЦСК ВВС Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Дизель Пенза Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Барс Казань Не начался СКА-Нева Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».