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Расписание матчей ВХЛ на 27 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 27 февраля 2025 года
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Сегодня, 27 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Не начался
ХК Норильск
Норильск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Дизель
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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