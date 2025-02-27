Расписание матчей МХЛ на 27 февраля 2025 года

Сегодня, 27 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК Амурские Тигры Хабаровск Не начался Академия Михайлова Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 16:30 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Тюменский Легион Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Белые Медведи Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК Спутник Альметьевск Не начался Омские Ястребы Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК Локо-76 Ярославль Не начался Кузнецкие Медведи Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.