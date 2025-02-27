Нападающий Мартин Нечас высказался об адаптации в «Колорадо» после обмена из «Каролины»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас высказался об адаптации в команде после обмена из «Каролины Харрикейнз». 26-летний форвард набрал 12 (4+8) очков в своих первых 11 играх за «Эвеланш».
«Играть с этими парнями просто здорово, они великолепны. Играть с ними — настоящее удовольствие. Это определённо положительно сказывается на моей игре. Это команда, владеющая шайбой, одна из лучших в лиге, я бы сказал, наряду с «Эдмонтоном», — цитирует Нечаса пресс-служба клуба.
Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Нечас провёл 422 матча, в которых набрал 310 очков — забросил 117 шайб и отдал 193 результативные передачи.
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