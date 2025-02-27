Федерация хоккея России направила письмо в ИИХФ по вопросу допуска сборных к соревнованиям

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что организация направила письмо в Международную федерацию хоккея по вопросу допуска российских сборных к участию в турнирах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпиаде-2026.

«Пока никаких изменений в отношениях с ИИХФ нет. По поводу флага и гимна на Олимпиаде вообще не им решать. По поводу допуска у нас есть свежее формальное решение о продлении недопуска. Мы на эту тему написали им официальное письмо.

Посмотрим, какой будет ответ, и дальше подумаем, что делать. С юридической точки зрения это выглядит крайне несостоятельно. Если вы хотите наложить санкции — наложите. Мы их будем оспаривать. По каким-то причинам они этого не делают, а говорят о каких-то рисках безопасности. Так давайте обсудим эти риски — большие они или маленькие, сколько они стоят. Давайте обсудим и, может быть, найдём какое-то решение», — цитирует Курбатова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «Чемпионату», что Международная федерация хоккея не получала рекомендаций от Международного олимпийского комитета о допуске сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии.