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The Score назвал три команды, куда может быть обменян Эрик Карлссон в дедлайн

The Score назвал три команды, куда может быть обменян Эрик Карлссон в дедлайн
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Издание The Score назвало три команды, куда может быть обменян защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон в дедлайн. Команда с большой долей вероятности не попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли, а опытный атакующий защитник может усилить клуб в погоне за трофеем. Потенциальными клубами для перехода Карлссона названы «Даллас Старз», «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз».

«Трёхкратный обладатель «Норрис Трофи» по-прежнему является определяющим фактором в нападении. Он элитный разыгрывающий, играющий в большинстве, его показатели атаки в равной степени сильны, а его 40 очков ставят его на 11-е место среди защитников НХЛ в текущем сезоне.

Однако Карлссон не подходит для каждой команды. Он не сильный защитник, поэтому ему не следует поручать борьбу с первыми звеньями соперников. Есть также вопрос о том, как вписать его в потолок зарплат. У Карлссона осталось ещё два сезона по контракту с кэпхитом $ 10 млн, хотя теоретически его можно снизить до $ 5 млн, если «пингвины» захотят сохранить 50% его зарплаты», — говорится в статье The Score.

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