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Агенты НХЛ рассказали, каким должен быть новый контракт Коннора Макдэвида

Агенты НХЛ рассказали, каким должен быть новый контракт Коннора Макдэвида
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The Athletic провёл анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ. Агенты НХЛ рассказали, каким должен быть новый контракт Коннора Макдэвида. Действующее соглашение канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» с зарплатой $ 12,5 млн истекает в конце сезона-2025/2026.

Девять агентов высказались за то, что новый договор канадской суперзвезды должен составить 20% от потолка зарплат. По два голоса получили следующие варианты: $ 15 млн в год, $ 15-17 млн, $ 18 млн и $ 20 млн.

Ранее сообщалось, что к сезону-2025/2026 потолок зарплат может вырасти до $ 95-97 млн. Сейчас он составляет $ 88 млн.

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