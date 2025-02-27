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Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о формате Кубка мира — 2028

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о формате Кубка мира — 2028
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Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш высказался о формате Кубка мира — 2028. Пока не определён окончательный состав участников турнира.

«Мы ещё не уверены в новом формате Кубка мира и составе участников. Был первоначальный разговор, но над этим ещё предстоит поработать. Нам ещё предстоит провести переговоры с ИИХФ, потому что в некоторых странах нет достаточного количества игроков НХЛ, чтобы набрать полный состав. На примере Турнира четырёх наций можно представить, каким может быть Кубок мира. Любая федерация должна быть заинтересована в участии своих игроков», – цитирует Уолша Daily Faceoff.

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