Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о формате Кубка мира — 2028

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш высказался о формате Кубка мира — 2028. Пока не определён окончательный состав участников турнира.

«Мы ещё не уверены в новом формате Кубка мира и составе участников. Был первоначальный разговор, но над этим ещё предстоит поработать. Нам ещё предстоит провести переговоры с ИИХФ, потому что в некоторых странах нет достаточного количества игроков НХЛ, чтобы набрать полный состав. На примере Турнира четырёх наций можно представить, каким может быть Кубок мира. Любая федерация должна быть заинтересована в участии своих игроков», – цитирует Уолша Daily Faceoff.