Инсайдер НХЛ рассказал, нужно ли «Вашингтону» усиливать состав в дедлайн

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман порассуждал на тему возможного усиления состава «Вашингтон Кэпиталз» в дедлайн.

«Мне действительно интересно, что они собираются делать в дедлайн. С точки зрения того, что до крайнего срока обменов осталось полторы недели, у них действительно есть своего рода магическая химия в этом году, и каждый ход, который они сделали в межсезонье, принёс пользу. Насколько они хотят что-то менять?

Я помню, около 15 лет назад они набрали целую кучу парней к крайнему сроку обмена. У них была хорошая команда, и вдруг они решили её усилить, и у них было слишком много игроков, и они вылетели из плей-офф раньше, чем планировали. Это был действительно разочаровывающий плей-офф, и они позже признали, что это испортило их «химию». Вы посмотрите все эти видео Карбери после игры, каждое из них лучше предыдущего.

Я думаю, что они всё-таки рассматривают возможность добавления ещё одного форварда в третье звено типа Скотта Лоутона. Но я был бы очень, очень осторожен, не вмешиваясь в то, что у них уже есть», — цитирует Фридмана Sportsnet.