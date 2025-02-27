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«Очень хочется, чтобы всё вернулось». Шипачёв — о сборной России на международных турнирах

«Очень хочется, чтобы всё вернулось». Шипачёв — о сборной России на международных турнирах
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил о высоком качестве хоккея на Турнире четырёх наций и выразил надежду на участие сборной России в подобных турнирах.

«Что думаю о качестве хоккея на Турнире четырех наций? Смотрели хайлайты, качество высокое. Хотелось бы увидеть там сборную России. У нас очень серьёзные ребята. Они бы составили конкуренцию. Хотелось бы посмотреть на них на фоне четырёх сборных. Я думаю, они плохо не сыграли бы, а могли спокойно побороться за Кубок.

Хочется, чтобы наша сборная ездила на чемпионаты мира и Олимпиады. Это большое развитие для игроков. Также как и я раньше ездил на турниры. Это помогало в карьере. А у нас сейчас большой приток молодёжи, которой особенно нужны такие матчи. Очень хочется, чтобы уже всё вернулось», — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, Международная федерация хоккея в 2022 году отстранила сборные России и Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации.

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