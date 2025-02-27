Известный тренер Андрей Назаров назвал главный фактор, который будет влиять на выступление команд в плей-офф КХЛ.

«Плей-офф не за горами, от вратарей и сейчас, в концовке регулярного чемпионата, и в розыгрыше Кубка Гагарина, будет зависеть многое. Пора включаться не только главным тренерам, но и тренерам по вратарям, которые тоже получают немаленькую зарплату. Отмечу и скорое открытие нового ледового дворца в Екатеринбурге, на котором «Автомобилист» совсем скоро сыграет с ЦСКА. КХЛ развивается семимильными шагами, это здорово, можно только порадоваться.

Знаете, переговоры от латинского – «negotiatio». Мы видим, что переговоры по дебеторской задолженности у наших оппонентов получаются ввиду сильного ораторского искусства президента США. А наши территориальные и национальные вопросы мы решаем единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.