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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 27 февраля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 27 февраля
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Сегодня, 27 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
22 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Сторчак (Фиськов) – 00:21 (3x3)     1:1 Бородкин (Богуш) – 03:46 (3x3)     2:1 Несветаев – 05:52     2:2 Макаров (Фиськов) – 07:31 (3x3)     2:3 Макаров (Лямин) – 10:06 (3x3)     2:4 Фиськов (Фрибус) – 19:56 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
22 февраля 2025, суббота. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
7 : 3
Барыс
Астана
1:0 Егор Иванов (Несветаев) – 01:16 (3x3)     2:0 Несветаев (Акишин) – 03:31 (3x3)     2:1 Мигунов (Макеев) – 07:34 (3x3)     2:2 Макеев (Филиппенко) – 09:20 (3x3)     3:2 Шумаков – 11:28     3:3 Мангисбаев (Александров) – 11:44 (3x3)     4:3 Шумаков (Бородкин) – 14:56 (3x3)     5:3 Бородкин (Несветаев) – 15:16 (3x3)     6:3 Егор Иванов (Несветаев) – 18:03 (3x3)     7:3 Шумаков (Пеньковский) – 20:28 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
22 февраля 2025, суббота. 11:45 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Авангард
Омск
0:1 Гусынин – 01:22 (3x3)     1:1 Лоновенко (Серафимович) – 08:42 (3x3)     1:2 Рыбин (Гусынин) – 08:52 (3x3)     1:3 Лапин (Фиськов) – 13:14 (3x3)     2:3 Кузнецов (Лисичкин) – 16:15 (3x3)     3:3 Серафимович – 19:34 (3x3)     3:4 Фиськов – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
22 февраля 2025, суббота. 12:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Барыс
Астана
1:0 Слыш – 04:15     2:0 Слыш (Кузнецов) – 06:46 (3x3)     3:0 Кузнецов (Анисимов) – 07:36 (3x3)     4:0 Серафимович (Захаров) – 08:16 (3x3)     5:0 Лоновенко (Лукашевич) – 08:54 (3x3)     6:0 Кузнецов (Лоновенко) – 09:10 (3x3)     6:1 Александров (Мигунов) – 10:44 (3x3)     6:2 Александров (Мигунов) – 13:04 (3x3)     7:2 Анисимов (Слыш ) – 20:24 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь турнира "КХЛ 3х3"
Турнирная таблица турнира "КХЛ 3х3"
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