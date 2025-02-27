Журналист НХЛ объяснил, почему «Коламбус» может обменять Проворова в дедлайн

Журналист официального сайта НХЛ Дерек ван Дист выбрал российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова в качестве потенциального кандидата для обмена в дедлайн.

«Находящийся на последнем сезоне своего шестилетнего контракта с зарплатой $6,75 млн, Проворов был бы хорошим вариантом для команды, которая хочет добавить атакующего потенциала своей линии обороны. 28-летний игрок набирал не менее 25 очков в каждом из своих девяти сезонов в НХЛ.

«Коламбус» находится в гуще гонки за плей-офф, поэтому потребуется хорошее предложение, чтобы вырвать Проворова из клуба. Тем не менее, учитывая, что он может стать неограниченно свободным агентом в конце сезона, «Блю Джекетс» могут прислушаться к предложениям", — цитирует журналиста официальный сайт НХЛ.