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Журналист НХЛ объяснил, почему «Коламбус» может обменять Проворова в дедлайн

Журналист НХЛ объяснил, почему «Коламбус» может обменять Проворова в дедлайн
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Журналист официального сайта НХЛ Дерек ван Дист выбрал российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова в качестве потенциального кандидата для обмена в дедлайн.

«Находящийся на последнем сезоне своего шестилетнего контракта с зарплатой $6,75 млн, Проворов был бы хорошим вариантом для команды, которая хочет добавить атакующего потенциала своей линии обороны. 28-летний игрок набирал не менее 25 очков в каждом из своих девяти сезонов в НХЛ.

«Коламбус» находится в гуще гонки за плей-офф, поэтому потребуется хорошее предложение, чтобы вырвать Проворова из клуба. Тем не менее, учитывая, что он может стать неограниченно свободным агентом в конце сезона, «Блю Джекетс» могут прислушаться к предложениям", — цитирует журналиста официальный сайт НХЛ.

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