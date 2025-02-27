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«В детстве перепутали форму». Самойлов рассказал, как решил стать вратарём

«В детстве перепутали форму». Самойлов рассказал, как решил стать вратарём
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Вратарь «Северстали» Александр Самойлов рассказал, как решил стать голкипером, и заявил, что всегда готов к сильному броску.

«В детстве пришли в магазин покупать хоккейную экипировку и перепутали форму. Хотели полевую взять, а мне щитки вратарские понравились. Мама купила, и так я стал вратарём.

Что я испытываю перед сильным броском? Ничего не испытываю. Это же работа. Вылетела шайба откуда-то и просвистела. В КХЛ уже понимаешь, к чему готовиться. У многих ребят плотные броски, поэтому ко всему готов. Попадёт и попадёт. Это же судьба, от этого не убежишь», – цитирует Самойлова Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате 28-летний голкипер принял участие в 33 матчах и одержал 20 побед с 91,6% отражённых бросков.

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