СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет заключительный шестой матч между командами в текущем сезоне. На данный момент бело-голубые одержали четыре победы в пяти матчах с петербургским клубом.

В текущем сезоне СКА сыграл 59 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» провело 58 матчей и расположилось на третьем месте в таблице Запада КХЛ.