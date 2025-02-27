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СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительный шестой матч между командами в текущем сезоне. На данный момент бело-голубые одержали четыре победы в пяти матчах с петербургским клубом.

В текущем сезоне СКА сыграл 59 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» провело 58 матчей и расположилось на третьем месте в таблице Запада КХЛ.

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