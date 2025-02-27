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Матвей Короткий: даже если ошибся, никто в СКА не будет тыкать тебя носом

Матвей Короткий: даже если ошибся, никто в СКА не будет тыкать тебя носом
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Форвард СКА Матвей Короткий рассказал об атмосфере в стане армейского клуба.

«Когда впервые попал в раздевалку СКА, поймал себя на приятной эмоции – здорово находиться в команде с такими мастерами. Все ребята – заслуженные, обладатели Кубка Гагарина, чемпионы мира и Олимпийских игр. К каждому из них можно подойти, о чём-то спросить, они всегда с удовольствием помогут и подскажут.

Первое время, конечно, больше общался с теми, кого знаю – с Егором Заврагиным, Ваней Демидовым, Гришей Кузьминым. Со временем стал общаться и со старшими ребятами, они все простые, у нас классный коллектив. Даже если ты ошибся, тебя никто не будет тыкать в это носом, а спокойно подскажут, как нужно было сыграть», — приводит слова Короткого сайт КХЛ.

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