Сергачёв назвал тренера, с которым работают многие звёзды НХЛ во время пауз

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, с кем готовился к рестарту сезона в Майами во время паузы в НХЛ.

— С кем катались в Майами?

— Со своим тренером Адамом Оутсом. Ради него мы сюда приехали. Так бы, возможно, и в Мексику полетели. У Оутса в эти даты небольшой тренировочный лагерь, поэтому и прилетели. Он из Зала хоккейной славы, знаменитый игрок, бывший тренер «Вашингтона». Адам ведёт тренировки на льду, потом скидывает видео. Мне очень нравится с ним работать.

— С кем он ещё работает?

— Наверное, в каждой команде есть по два-три игрока, кто с ним работает. С Кучеровым работает. У него своя компания, к нему обращаются многие известные хоккеисты, — цитирует Сергачёва «ВсеПроСпорт».