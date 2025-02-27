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Сергачёв назвал тренера, с которым работают многие звёзды НХЛ во время пауз

Сергачёв назвал тренера, с которым работают многие звёзды НХЛ во время пауз
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, с кем готовился к рестарту сезона в Майами во время паузы в НХЛ.

— С кем катались в Майами?
— Со своим тренером Адамом Оутсом. Ради него мы сюда приехали. Так бы, возможно, и в Мексику полетели. У Оутса в эти даты небольшой тренировочный лагерь, поэтому и прилетели. Он из Зала хоккейной славы, знаменитый игрок, бывший тренер «Вашингтона». Адам ведёт тренировки на льду, потом скидывает видео. Мне очень нравится с ним работать.

— С кем он ещё работает?
— Наверное, в каждой команде есть по два-три игрока, кто с ним работает. С Кучеровым работает. У него своя компания, к нему обращаются многие известные хоккеисты, — цитирует Сергачёва «ВсеПроСпорт».

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