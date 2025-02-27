Алексей Дементьев предположил, может ли Малкин вернуться в «Металлург»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев предположил, может ли российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернуться в родной «Металлург».

«Слушайте, может произойти всё что угодно, были бы здоровье, силы и желание у Евгения. На данный момент Малкин и его клуб «Питтсбург Пингвинз» имеют богатейшую историю, а дальше уже будет видно», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

В своём 19-м сезоне в НХЛ 38-летний Малкин забил 10 голов и набрал 37 очков в 50 играх.

Ранее форвард заявил, что в предыдущем интервью его неправильно поняли. По словам 38-летнего хоккеиста, он обязательно рассмотрит вариант возвращения в родной клуб.