Сайт НХЛ представил вариант состава сборной Швеции на Олимпиаду-2026

Сайт НХЛ представил вариант состава сборной Швеции на Олимпиаду-2026, которая пройдёт в Италии.

Вратари: Филип Густавссон, Якоб Маркстрём, Линус Улльмарк.

Защитники: Филип Броберг, Юнас Бродин, Расмус Далин, Маттиас Экхольм, Густав Форслинг, Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Хампус Линдхольм.

Нападающие: Йеспер Братт, Лео Карлссон, Вильям Эклунд, Йоэль Эрикссон Эк, Филип Форсберг, Вильям Карлссон, Адриан Кемпе, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Лукас Рэймонд, Фабиан Зеттерлунд, Мика Зибанеджад.

Ранее журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic назвал вероятную вратарскую бригаду сборной России на Олимпийские игры — 2026.