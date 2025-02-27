Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сошников ответил на вопрос, почему «Адмирал» играет в разный хоккей в гостях и дома

Сошников ответил на вопрос, почему «Адмирал» играет в разный хоккей в гостях и дома
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Адмирала» Никита Сошников ответил на вопрос, почему дальневосточный клуб играет в разный хоккей в гостях и дома.

— Почему дома «Адмирал» играет в один хоккей, а в гостях — в другой, оборонительный — и нередко проигрывает?
— На последнем выезде мы взяли все очки, поэтому видна позитивная тенденция. Понятно, что дома играть легче, на «Фетисов-Арене» у нас роскошная поддержка. Но и в гостях мы немного поменяли тактику, играем агрессивнее.

Также благодаря клубной работе улучшилась гостевая логистика, меньше времени проводим в самолётах. Теперь мы ещё лучше летаем, в частности на первый матч гостевой серии стараемся прибыть за полтора-два дня. Это тоже отражается на наших результатах, — цитирует Сошникова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось одержать победу над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android