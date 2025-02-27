Сошников ответил на вопрос, почему «Адмирал» играет в разный хоккей в гостях и дома

Форвард «Адмирала» Никита Сошников ответил на вопрос, почему дальневосточный клуб играет в разный хоккей в гостях и дома.

— Почему дома «Адмирал» играет в один хоккей, а в гостях — в другой, оборонительный — и нередко проигрывает?

— На последнем выезде мы взяли все очки, поэтому видна позитивная тенденция. Понятно, что дома играть легче, на «Фетисов-Арене» у нас роскошная поддержка. Но и в гостях мы немного поменяли тактику, играем агрессивнее.

Также благодаря клубной работе улучшилась гостевая логистика, меньше времени проводим в самолётах. Теперь мы ещё лучше летаем, в частности на первый матч гостевой серии стараемся прибыть за полтора-два дня. Это тоже отражается на наших результатах, — цитирует Сошникова Russia-Hockey.