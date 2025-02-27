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Рыбин раскрыл, какой совет дал Мичкову перед переходом Матвея в «Филадельфию»

Рыбин раскрыл, какой совет дал Мичкову перед переходом Матвея в «Филадельфию»
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Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин раскрыл, какой совет дал форварду Матвею Мичкову перед переходом молодого нападающего в «Филадельфию Флайерз».

«Мичкова мы списывать не будем, он в тяжёлой команде, с тяжёлым тренером. Я ему советовал обязательно держать вес, чтобы он точно лишним не был», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Напомним, Мичков превзошёл отметку в 40 результативных действий в нынешнем сезоне. Проводящий дебютный сезон в НХЛ 20-летний россиянин стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в регулярке. Всего на счету Матвея в текущем сезоне НХЛ 41 (17+24) очко.

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