Нападающий «Металлурга» Юров перенёс операцию

Обладатель Кубка Гагарина 2024 года нападающий «Металлурга» Данила Юров перенёс операцию, сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.

«Даниле сделали операцию, всё нормально», — приводит слова Бирюкова ТАСС.

Напомним, ранее о предстоящей операции заявлял главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Специалист рассказал, что операцию Юрову проведут в Германии.

21-летний нападающий получил травму в выездном матче Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (5:2). Отметим, что в текущем сезоне на счету Данила Юрова 46 встреч, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.