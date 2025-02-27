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Нападающий «Металлурга» Юров перенёс операцию

Нападающий «Металлурга» Юров перенёс операцию
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Обладатель Кубка Гагарина 2024 года нападающий «Металлурга» Данила Юров перенёс операцию, сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков.

«Даниле сделали операцию, всё нормально», — приводит слова Бирюкова ТАСС.

Напомним, ранее о предстоящей операции заявлял главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Специалист рассказал, что операцию Юрову проведут в Германии.

21-летний нападающий получил травму в выездном матче Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (5:2). Отметим, что в текущем сезоне на счету Данила Юрова 46 встреч, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.

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