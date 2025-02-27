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«Было 1,5 м воды». Сергачёв — о том, как затопило его дом после урагана в Тампе

«Было 1,5 м воды». Сергачёв — о том, как затопило его дом после урагана в Тампе
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, как пострадал его дом после урагана в Тампе.

— Дом в Тампе удалось продать?
— Пока продаём. Был ураган, и первый этаж затопило. Было 1,5 м воды. Но у меня первый этаж – это гараж. До января дом стоял на ремонте, потому что все дома на воде затопило и рабочие не успевали с заказами. Три месяца дом никому не показывали, сейчас начали заново показывать.

— Страховка покрыла расходы?
— Да, у меня была страховка, она должна покрыть процентов 80. У некоторых людей не было страховки. Я дом брал в ипотеку, и меня банк заставлял покупать страховку, а если бы покупал за кэш, то всё было бы на мне, — цитирует Сергачёва «ВсеПроСпорт».

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