«Восходящие звёзды». НХЛ — о Марченко и Воронкове из «Коламбуса»
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в представлении команды «Коламбус Блю Джекетс» перед игрой с «Детройт Ред Уингз» назвала российских форвардов клуба из Огайо Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова «восходящими звёздами».
Вместе с россиянами также были отмечены Коул Силлинджер, Кент Джонсон и Адам Фантилли.
Напомним, встреча «Коламбуса» и «Детройта» состоится на открытом воздухе на арене «Огайо Стэдиум», вмещающей 102 780 зрителей. Игра пройдёт 2 марта и начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Марченко в нынешнем сезоне провёл 55 матчей, в которых записал на свой счёт 59 (23+36) очков. Воронков за 49 встреч забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач.
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