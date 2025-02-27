«Восходящие звёзды». НХЛ — о Марченко и Воронкове из «Коламбуса»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в представлении команды «Коламбус Блю Джекетс» перед игрой с «Детройт Ред Уингз» назвала российских форвардов клуба из Огайо Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова «восходящими звёздами».

Вместе с россиянами также были отмечены Коул Силлинджер, Кент Джонсон и Адам Фантилли.

Напомним, встреча «Коламбуса» и «Детройта» состоится на открытом воздухе на арене «Огайо Стэдиум», вмещающей 102 780 зрителей. Игра пройдёт 2 марта и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Марченко в нынешнем сезоне провёл 55 матчей, в которых записал на свой счёт 59 (23+36) очков. Воронков за 49 встреч забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач.