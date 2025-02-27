Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова

СКА рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова
Комментарии

Пресс-служба СКА рассказала о состоянии нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

«Перед прошлым матчем со «Спартаком» Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьёзнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте – здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению – здоровья!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Кузнецов пропустил матч со «Спартаком» (2:7) и не сыграет сегодня, 27 февраля, во встрече с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

Материалы по теме
Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит матч со «Спартаком», Ротенберг назвал причину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android