СКА рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова

Пресс-служба СКА рассказала о состоянии нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

«Перед прошлым матчем со «Спартаком» Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьёзнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте – здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению – здоровья!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Кузнецов пропустил матч со «Спартаком» (2:7) и не сыграет сегодня, 27 февраля, во встрече с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.