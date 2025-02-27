«Мы рассчитываем на него». СКА — о слухах о том, что Кузнецов больше не сыграет за клуб

СКА выразил полную поддержку нападающему Евгению Кузнецову после слухов о том, что форвард может больше не сыграть за армейский клуб.

«Просим всех журналистов и блогеров с уважением отнестись к здоровью Кузнецова. Мы рассчитываем на него в будущем», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, Кузнецов пропустил игру со «Спартаком» (2:7) и не сыграет сегодня, 27 февраля, во встрече с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

Отметим, что СКА сыграл 59 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.