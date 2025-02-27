«Ситуация поправима». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о кризисе «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал нестабильную игру «Ак Барса» в последних матчах. В последних семи играх казанский клуб потерпел пять поражений, одержав победы над «Ладой» (2:1) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Ак Барс» выдал классный отрезок: в конце января – начале февраля, выиграв пять раз подряд, сюда входил и разгром СКА. Потом случился перерыв на пять дней, за который команда подготовилась таким образом, что получила четыре поражения подряд. Наверное, где-то расслабились, думали, что и дальше так пойдёт. Где-то недоглядели, может, с дисциплиной возникли вопросы. Больше всего пострадала именно атака, потому что больше трёх голов в основное время забить не получается. В защите я не вижу каких-то там провалов или проблем.

Тренерскому штабу сейчас нужно найти баланс, потому что проходных матчей в последнее время нет. Но я считаю, что это всё вещи поправимые. Такие периоды необходимы, чтобы отшлифовывать всё до конца. Осталось девять игр до плей-офф, поэтому ничего страшного я не вижу. Перспективы хорошие, у «Ак Барса» команда серьёзная, и недооценивать их не стоит никому. Ситуация поправима, тренерский штаб Гатиятулина знает все детали и нюансы», — цитирует Конькова Metaratings.