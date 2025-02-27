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Михаил Григоренко: с годами осознаёшь, какое же крутое олимпийское золото

Михаил Григоренко: с годами осознаёшь, какое же крутое олимпийское золото
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Нападающий СКА Михаил Григоренко поделился воспоминаниями о победе сборной России на хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

— Что вспоминается о том дне, когда вы стали олимпийским чемпионом?
— Да всё помню. Как Гусев счёт сравнял, как Капризов забросил «золотую» шайбу в овертайме. Такое остаётся в памяти на всю жизнь. С годами осознаёшь, какое же крутое олимпийское золото. Такой состав тогда был, было приятно находиться среди таких звёзд российского хоккея, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук. Капризов после той Олимпиады стал звездой. Отличные воспоминания о том турнире.

— Верите в то, что сборную России допустят до зимней Олимпиады, которая пройдёт в следующем году?
— Хотелось бы, чтобы сборную допустили и был шанс сыграть там. Понятно, что от нас ничего не зависит. Надеюсь, что сборную допустят до Олимпиады, — цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».

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