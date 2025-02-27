Сервисмен сборной России: Овечкин никого не подпускает к своим клюшкам

Сервисмен СКА и сборной России по хоккею Константин Рогатин рассказал о работе с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Какой райдер у Александра Овечкина, когда он приезжает в сборную? Что «под него» надо сделать?

— За много лет работы я убедился в том, что чем больше величие игрока, тем меньше у него требований к своей амуниции, конькам. Как правило, всё намного проще, чем у начинающих. Поэтому никаких проблем с Овечкиным никогда не было.

— Он просит подшивать свой знаменитый нагрудник, в котором играет уже лет 25?

— Мы немножко подшивали, но вообще Овечкин этого не любит. Очень многие игроки выступают в том, к чему привыкли. Это уже их ритуал.

— А клюшки?

— Саша их только сам готовит, никого к ним не подпускает. К этому он относится очень щепетильно.

— А заточка коньков?

— Я её знаю наизусть! У каждого хоккеиста ведь своя заточка коньков, как почерк у человека. Хотя она со временем становится другой. Вот у Овечкина она по ходу карьеры немного видоизменялась. Но не радикально, — приводит слова Рогатина «Матч ТВ».