The Athletic оценил игру звена Александра Овечкина в нынешнем сезоне

Журналист Харман Дайал в статье на североамериканском портале The Athletic оценил игру звена Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Алекс Овечкин повернул время вспять. В возрасте 39 лет его результативность в формате «5х5» в этом сезоне — третья лучшая в карьере. Дилан Строум впервые в карьере набирает в среднем более одного очка за игру.

Третий игрок звена менялся — в него входили Алексей Протас, Коннор Макмайкл и совсем недавно Том Уилсон, — но это не имело особого значения, поскольку все эти игроки также проводят выдающиеся сезоны», — написал Харман Дайал в статье.