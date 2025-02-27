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The Athletic оценил игру звена Александра Овечкина в нынешнем сезоне

The Athletic оценил игру звена Александра Овечкина в нынешнем сезоне
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Журналист Харман Дайал в статье на североамериканском портале The Athletic оценил игру звена Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Алекс Овечкин повернул время вспять. В возрасте 39 лет его результативность в формате «5х5» в этом сезоне — третья лучшая в карьере. Дилан Строум впервые в карьере набирает в среднем более одного очка за игру.

Третий игрок звена менялся — в него входили Алексей Протас, Коннор Макмайкл и совсем недавно Том Уилсон, — но это не имело особого значения, поскольку все эти игроки также проводят выдающиеся сезоны», — написал Харман Дайал в статье.

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