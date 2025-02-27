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Северсталь — Торпедо, результат матча 27 февраля 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Тертышного помог «Торпедо» победить на выезде «Северсталь»
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Тертышный (Фирстов) – 03:34 (5x5)     0:2 Тертышный (Летунов, Войнов) – 09:49 (5x5)     1:2 Пилипенко (Аймурзин, Давыдов) – 25:55 (5x5)     1:3 Атанасов (Виноградов, Артамонов) – 29:47 (5x5)     2:3 Подшивалов (Думбадзе) – 48:17 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Никита Тертышный с передачи Владислава Фирстова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Никита Тертышный с передач Максима Летунова и Вячеслава Войнова удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова забросил первую шайбу «Северстали» в игре. На 10-й минуте периода Василий Атанасов с передач Егора Виноградова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте третьего периода Иван Подшивалов с передачи Давида Думбадзе сократил отставание «Северстали» до минимума.

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