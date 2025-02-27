Дубль Тертышного помог «Торпедо» победить на выезде «Северсталь»

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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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На четвёртой минуте первого периода Никита Тертышный с передачи Владислава Фирстова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Никита Тертышный с передач Максима Летунова и Вячеслава Войнова удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова забросил первую шайбу «Северстали» в игре. На 10-й минуте периода Василий Атанасов с передач Егора Виноградова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте третьего периода Иван Подшивалов с передачи Давида Думбадзе сократил отставание «Северстали» до минимума.