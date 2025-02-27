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«Сочи» стал первым клубом Западной конференции КХЛ, потерявшим шансы на выход в плей-офф

«Сочи» стал первым клубом Западной конференции КХЛ, потерявшим шансы на выход в плей-офф
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После победы нижегородского «Торпедо» над «Северсталью» в Череповце со счётом 3:2 «Сочи» стал первым клубом Западной конференции КХЛ, кто потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина – 2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Тертышный (Фирстов) – 03:34 (5x5)     0:2 Тертышный (Летунов, Войнов) – 09:49 (5x5)     1:2 Пилипенко (Аймурзин, Давыдов) – 25:55 (5x5)     1:3 Атанасов (Виноградов, Артамонов) – 29:47 (5x5)     2:3 Подшивалов (Думбадзе) – 48:17 (5x5)    

Южане занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Запада, набрав 44 очка после 58 встреч. «Сочи» уже не сможет достичь восьмого места в таблице.

Напомним, ранее шансы на выход в плей-офф потеряли «Барыс» и «Амур» в Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче ХК «Сочи» сыграет дома с возглавляющим общую таблицу Континентальной хоккейной лиги ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт 2 марта и начнётся в 17:00 мск.

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