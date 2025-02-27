«Сочи» стал первым клубом Западной конференции КХЛ, потерявшим шансы на выход в плей-офф

После победы нижегородского «Торпедо» над «Северсталью» в Череповце со счётом 3:2 «Сочи» стал первым клубом Западной конференции КХЛ, кто потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина – 2025.

Южане занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Запада, набрав 44 очка после 58 встреч. «Сочи» уже не сможет достичь восьмого места в таблице.

Напомним, ранее шансы на выход в плей-офф потеряли «Барыс» и «Амур» в Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче ХК «Сочи» сыграет дома с возглавляющим общую таблицу Континентальной хоккейной лиги ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт 2 марта и начнётся в 17:00 мск.